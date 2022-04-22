ФТС: Объем беспошлинных поставок продовольствия в РФ составил более 127 тысяч тонн

Беспошлинные поставки продовольствия в Россию с начала действия тарифной льготы менее чем за месяц составили более 127 тысяч тонн. Об этом сообщает информационное агентов РИА Новости со ссылкой на главу Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина.

По его словам, половина из них приходится на картофель. В то же время сумма преференций бизнесу достигла двух миллиардов рублей.