ФТС: Объем беспошлинных поставок продовольствия в РФ составил более 127 тысяч тонн
Беспошлинные поставки продовольствия в Россию с начала действия тарифной льготы менее чем за месяц составили более 127 тысяч тонн. Об этом сообщает информационное агентов РИА Новости со ссылкой на главу Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина.
По его словам, половина из них приходится на картофель. В то же время сумма преференций бизнесу достигла двух миллиардов рублей.
Булавин добавил, что основными поставщиками продовольствия в Россию являются Белоруссия, Бразилия, Индонезия, Турция и Эквадор.
В марте Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение об освобождении от ввозной таможенной пошлины на полгода продовольственных товаров и товаров, которые используются в их производстве.
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