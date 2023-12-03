FT: в Китае рекордные 8,5 млн человек не смогли выплачивать кредиты

В Китае поставлен рекорд по числу граждан, которые не могут обслуживать собственные долги, пишет газета The Financial Times (FT).

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Число неплательщиков выросло до 8,54 миллиона.

В основном граждане не могут платить по ипотеке и кредитам, взятым на открытие бизнеса. По данным FT, причиной стала пандемия коронавируса, которая сократила доходы китайцев.

Власти внесли неплательщиков в черные списки. Им запретили покупать авиабилеты и осуществлять платежи через мобильные приложения.

Ранее Reuters сообщало о кризисе рынка недвижимости Китая. Агентство отметило, что всего населения страны не хватит, чтобы заполнить пустующие квартиры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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