FT: в Китае рекордные 8,5 млн человек не смогли выплачивать кредиты

Число неплательщиков выросло до 8,54 миллиона.

В основном граждане не могут платить по ипотеке и кредитам, взятым на открытие бизнеса. По данным FT, причиной стала пандемия коронавируса, которая сократила доходы китайцев.

Власти внесли неплательщиков в черные списки. Им запретили покупать авиабилеты и осуществлять платежи через мобильные приложения.

Ранее Reuters сообщало о кризисе рынка недвижимости Китая. Агентство отметило, что всего населения страны не хватит, чтобы заполнить пустующие квартиры, передает «Радиоточка НСН».

