FT: У раненых солдат ВСУ обнаружили устойчивые к антибиотикам инфекции
Раненые украинские военные заразились инфекциями, которые не лечатся с помощью антибиотиков. Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, к такому выводу пришли специалисты одного из военных госпиталей США в Германии.
«В начале этого года ... врачи, обследовав раненого украинского солдата, сделали тревожное открытие. Его инфекция была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам», — отмечается в материале.
Как пишет FT, с начала украинского конфликта подобные случаи фиксировали как в самой стране, так и в других государствах в Европе, где проходили лечение раненые украинцы. Издание отмечает, что некоторые пациенты заражаются инфекцией во время нахождения в переполненных больницах на Украине. В ряде случаев заболевания распространяются в тех странах, которые приняли сотни тысяч беженцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru