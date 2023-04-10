FT сообщила о трудностях с установлением источника утечки из Пентагона

Отслеживание источника утечки секретных файлов оборонного ведомства США может усложниться. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

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Причиной источники издания назвали то, что документы распечатаны и сфотографированы. Это может усложнить поиск виновного, констатировали журналисты.

В Financial Times отметили, что утечка секретных документов посеяла хаос и паранойю в американском оборонном ведомстве.

Соединенные Штаты опасаются, что утечка файлов подорвет отношения Вашингтона с союзниками. Об этом сообщил ранее телеканал CNN.

Утекшие в Сеть документы Пентагона содержат сведения о военной помощи США Украине и состоянии ВСУ на начало марта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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