FT сообщила о трудностях с установлением источника утечки из Пентагона
Отслеживание источника утечки секретных файлов оборонного ведомства США может усложниться. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).
Причиной источники издания назвали то, что документы распечатаны и сфотографированы. Это может усложнить поиск виновного, констатировали журналисты.
В Financial Times отметили, что утечка секретных документов посеяла хаос и паранойю в американском оборонном ведомстве.
Соединенные Штаты опасаются, что утечка файлов подорвет отношения Вашингтона с союзниками. Об этом сообщил ранее телеканал CNN.
Утекшие в Сеть документы Пентагона содержат сведения о военной помощи США Украине и состоянии ВСУ на начало марта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru