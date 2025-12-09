FT назвала подлодку «Хабаровск» главным вызовом для ВМС Великобритании
Российская атомная подводная лодка «Хабаровск», предназначенная для применения подводного ядерного комплекса «Посейдон», в ближайшие годы станет ключевой проблемой для военно-морских сил Великобритании. Такой вывод делает Financial Times, отмечая, что спуск субмарины на воду вызвал значительный резонанс в западных оборонных кругах.
В материале подчеркивается, что «Хабаровск» способен скрытно действовать в океанах, практически не оставляя акустического следа. Издание связывает это с применением водометных двигателей, композитных материалов корпуса и усовершенствованных систем охлаждения реактора, которые существенно снизили шумность российских атомных подлодок по сравнению с прежними поколениями, отмечает RT.
Подлодка была выведена из эллинга в Северодвинске в начале ноября. Она стала первой серийной платформой, специально созданной для размещения подводных ядерных беспилотников «Посейдон», разработку которых президент Владимир Путин впервые анонсировал в 2018 году.
Эти аппараты предполагается оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволяет рассматривать их как средство поражения авианосных группировок, укрепленных береговых объектов и критической инфраструктуры. В октябре 2025 года российский лидер сообщил о проведении испытаний комплекса, передает «Радиоточка НСН».
