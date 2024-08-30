ФСБ: Япония применила биооружие против советских войск
ФСБ России рассекретила архивный документ, в котором рассказывается о применении Японией бактериологического оружия против советских войск, сообщает РИА Новости.
Это произошло во время боёв у реки Халхин-Гол в августе 1939 года. Оружие было применено отрядом №731 Квантунской армии, который известен опытами по заражению людей смертельными инфекциями.
«В 1939 году во время столкновения японских войск с советскими войсками на границе Монголии, по распоряжению японского военного командования часть Исии Сиро произвела три опыта по заражению местности с целью поражения войск противника», — сказано в документе ФСБ России.
Ранее в Совбезе заявили, что США разрабатывают биооружие против конкретных этносов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru