ФСБ: Япония применила биооружие против советских войск

Это произошло во время боёв у реки Халхин-Гол в августе 1939 года. Оружие было применено отрядом №731 Квантунской армии, который известен опытами по заражению людей смертельными инфекциями.

«В 1939 году во время столкновения японских войск с советскими войсками на границе Монголии, по распоряжению японского военного командования часть Исии Сиро произвела три опыта по заражению местности с целью поражения войск противника», — сказано в документе ФСБ России.

Ранее в Совбезе заявили, что США разрабатывают биооружие против конкретных этносов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

