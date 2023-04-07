Минобороны: В Варшаве могут готовить провокации с биооружием

Сборы, под видом которых может проводиться подготовка провокаций с биологическим оружием, будут проходить в апреле в Варшаве. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что в ходе сборов участникам будет предложено продолжить работу над закрытыми проектами на территории Украины и за ее пределами. По словам Кириллова, для реализации задач управление минобороны Соединенных Штатов задействует потенциал ученых-биологов не только из Украины, но также из государств Средней Азии и Закавказья.

Ранее зампредседателя Госдумы РФ Ирина Яровая сообщила, что США создавали военные объекты НАТО под видом биолабораторий на Украине. По словам вице-спикера, этот факт подтвердило парламентское расследование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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