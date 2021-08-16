ФСБ: Япония планировала применить чумную бомбу в 1944 году
Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году, следует из рассекреченных ФСБ России архивных документов. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, в материалах содержатся протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенных в 1945-1949 годах в рамках Хабаровского процесса. Ранние протоколы обнародованы впервые.
Как отмечается в одном из документов, главкома ознакомили с показаниями свидетеля Мацумуры о докладе о применении бактериологической бомбы «системы Исии» осенью 1944 года. Ямада не стал отрицать сказанное свидетелем, отметив, что одобрил доклад, сообщает РЕН ТВ.
Бактериологическую бомбу назвали в честь микробиолога, начальника специального отряда 731 Квантунской армии, генерал-лейтенанта Сиро Исии, который проводил биологические опыты над корейскими, китайскими и советскими военнопленными. У оружия был керамический корпус, начиненный чумными блохами, в случае его взрыва на высоте 50–100 м над поверхностью земли площадь заражения была бы максимальной.
По разным оценкам, за время существования отряда 731 в лабораториях погибли от 3 до 10 тысяч человек, пишут Известия. В декабре 1949 года Хабаровский военный трибунал Приморского военного округа приговорил Ямаду к 25 годам лагерей. Сиро Исия избежал наказания, укрывшись в США.
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