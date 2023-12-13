ФРС США третий раз подряд оставила базовую ставку неизменной

ФРС оставила текущую ставку неизменной в третий раз подряд. Вероятность сохранения оценивалась в 98,2%, остальные 1,8% предполагали повышение на 0,25%.

Регулятор начал цикл подъема ставки в марте 2022 года. К июлю она достигла 5,25-5,5% — это максимальное значение с 2001 года.

В ноябре член совета управляющих ФРС Мишель Боумен предупредил о риске ускорения инфляции в США. Регулятор намерен вернуть динамику роста цен к 2%, отмечает «Радиоточка НСН».

