ФРС США третий раз подряд оставила базовую ставку неизменной
Выполняющая функции центрального банка Федеральная резервная система (ФРС) США в ходе заседания вновь сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
ФРС оставила текущую ставку неизменной в третий раз подряд. Вероятность сохранения оценивалась в 98,2%, остальные 1,8% предполагали повышение на 0,25%.
Регулятор начал цикл подъема ставки в марте 2022 года. К июлю она достигла 5,25-5,5% — это максимальное значение с 2001 года.
В ноябре член совета управляющих ФРС Мишель Боумен предупредил о риске ускорения инфляции в США. Регулятор намерен вернуть динамику роста цен к 2%, отмечает «Радиоточка НСН».
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