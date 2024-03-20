ФРС США сохранила процентную ставку на уровне 5,25-5,5%
Выполняющая функции центрального банка Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
ФРС сочла неуместным снижение ставки без уверенности в том, что динамика инфляции движется к отметке в 2%. При этом регулятор повысил прогноз роста американского ВВП до 2,1%.
Федрезерв на заседании 31 января также оставил базовую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Глава регулятора Джэром Пауэлл указал на по-прежнему высокий уровень инфляции в США.
Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в случае переизбрания добьется увольнения Пауэлла, передает «Радиоточка НСН».
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