ФРС США сохранила процентную ставку на уровне 5,25-5,5%

Выполняющая функции центрального банка Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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ФРС сочла неуместным снижение ставки без уверенности в том, что динамика инфляции движется к отметке в 2%. При этом регулятор повысил прогноз роста американского ВВП до 2,1%.

Федрезерв на заседании 31 января также оставил базовую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Глава регулятора Джэром Пауэлл указал на по-прежнему высокий уровень инфляции в США.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в случае переизбрания добьется увольнения Пауэлла, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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