Европейский центробанк сохранил базовую ставку в 4,5 процента годовых

Совет управляющих Европейского центробанка (ЕЦБ) принял решение не менять три ключевые процентные ставки, сообщает пресс-служба регулятора.

Аналитик спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ до 16-17%

В заявлении уточняется, что базовая процентная ставка по-прежнему будет равна 4,5% годовых, ставка по депозитам - 4,0% годовых, по краткосрочным кредитам - 4,75% годовых.

«Прошлые повышения процентных ставок продолжают оказывать сильное влияние на экономику. Ужесточение условий финансирования снижает спрос, и это помогает снизить инфляцию», - указал регулятор.

В ЕЦБ добавили, что Совет управляющих «полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%».

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США в ходе заседания вновь оставила неизменной базовую ставку, сохранив её на уровне 5,25-5,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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