ФРС США повысила учетную ставку до максимума с 2006 года
3 мая 202321:24
Федеральная резервная система (ФРС) США 3 мая повысила базовую процентную ставку на 25 пунктов, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
ФРС подняла ставку до 5-5,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства экспертов. Это уже десятое подряд решение регулятора о повышении ставки.
Показатель находится на максимуме с 2006 года. Тогда ставка достигала 5,25% годовых.
О состоянии банковской системы США ранее высказался бизнесмен Илон Маск. По его словам, хуже финансовой отрасли страны уже не будет, передает «Радиоточка НСН».
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3 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru