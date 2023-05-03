ФРС США повысила учетную ставку до максимума с 2006 года

Федеральная резервная система (ФРС) США 3 мая повысила базовую процентную ставку на 25 пунктов, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

ФРС откажется от практики постоянного повышения учетной ставки

ФРС подняла ставку до 5-5,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства экспертов. Это уже десятое подряд решение регулятора о повышении ставки.

Показатель находится на максимуме с 2006 года. Тогда ставка достигала 5,25% годовых.

О состоянии банковской системы США ранее высказался бизнесмен Илон Маск. По его словам, хуже финансовой отрасли страны уже не будет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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