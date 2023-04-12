ФРС откажется от практики постоянного повышения учетной ставки

По её словам, ужесточение монетарной политики достигло точки, в которой ФРС откажется от практики повышения ставки на каждом последующем заседании.

Следующее заседание ФРС по учетной ставке пройдет 3 мая, на нем будет принято во внимание сокращение инфляции в США до 5%, с 6% месяцем ранее.

Ранее ФРС США повысила ставку до максимума с 2007 года, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

