ФРС откажется от практики постоянного повышения учетной ставки
Федеральная резервная система США может перестать повышать процентные ставки по итогам каждого нового заседания. Об этом заявила президент федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли, передает агентство «Прайм».
По её словам, ужесточение монетарной политики достигло точки, в которой ФРС откажется от практики повышения ставки на каждом последующем заседании.
Следующее заседание ФРС по учетной ставке пройдет 3 мая, на нем будет принято во внимание сокращение инфляции в США до 5%, с 6% месяцем ранее.
Ранее ФРС США повысила ставку до максимума с 2007 года, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru