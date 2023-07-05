ФРС предупредила о начале рецессии в США в 2023 году

Федеральная резервная система (ФРС) США сообщила об ожидании рецессии в стране в четвертом квартале 2023 года. Об этом говорится в опубликованном 5 июля протоколе июньского заседания регулятора.

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Отмечается, что к рецессии приведет дальнейшее ужесточение условий банковского кредитования. ФРС прогнозирует «мягкое» падение экономики.

По мнению регулятора, сокращение ВВП США начнется в конце 2023 года и продлится до конца первого квартала 2024 года.

Ранее скорее наступление рецессии в США предрек генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихана. Он полагает, что экономика страны войдет в кризис уже в третьем квартале текущего года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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