ФРС объявила о готовности вновь повысить процентную ставку из-за инфляции

Пауэлл напомнил, что за последний год ФРС существенно ужесточила свою политику. При этом темпы роста цен в США все еще находятся на слишком высоком уровне, констатировал он.

По его словам, регулятор готов продолжать цикл повышения процентной ставки. Он завершится, когда инфляция начнет устойчиво снижаться, уточнил глава ФРС.

Американский финансовый регулятор 26 июля повысил базовую процентную ставку на 25 пунктов - 5,25-5,5%. Это максимальный уровень с начала 2001 года, сообщает «Радиоточка НСН».

