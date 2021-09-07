Фронт сопротивления Афганистана сообщил о продолжении боев в Панджшере
Столкновения сил сопротивления с боевиками движения «Талибан» (террорическая организация, запрещена в РФ) в Панджшере продолжаются, сообщил представитель Фронта сопротивления Афганистана Али Назари в Twitter.
Как отметил Назари, повстанцы «героически очищают наш дом от грязи, которая прибыла на этой неделе» в районе Андараб и провинции Панджшер.
Ранее стало известно, что беспилотники талибов регулярно атакуют ополченцев в регионе, из-за чего многим представителям сопротивления пришлось отступить в высокогорные районы, отмечает РИА ФАН. Кроме того, из-за интенсивных боев в горах попытались укрыться и местные жители, пишет Газета.ру.
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