Фронт сопротивления Афганистана сообщил о продолжении боев в Панджшере

Столкновения сил сопротивления с боевиками движения «Талибан» (террорическая организация, запрещена в РФ) в Панджшере продолжаются, сообщил представитель Фронта сопротивления Афганистана Али Назари в Twitter.

Афганское сопротивление объявило о начале партизанской войны

Как отметил Назари, повстанцы «героически очищают наш дом от грязи, которая прибыла на этой неделе» в районе Андараб и провинции Панджшер.

Ранее стало известно, что беспилотники талибов регулярно атакуют ополченцев в регионе, из-за чего многим представителям сопротивления пришлось отступить в высокогорные районы, отмечает РИА ФАН. Кроме того, из-за интенсивных боев в горах попытались укрыться и местные жители, пишет Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТалибанАфганистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры