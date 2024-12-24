ФРГ остановила проекты с Грузией стоимостью €237 млн

Власти Германии приняли решение об остановке проектов с Грузией, стоимость которых оценивается в €237 млн, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление посла в Тбилиси Петера Фишера.

Он указал, что причина такого решения — сворачивание Грузии с пути в Европейский союз и подавление протестных акций. Берлин также прекратил финансирование зеленого водорода, энергетической сети и водной инфраструктуры Батуми.

Ранее Фишер заявил, что Германия вслед за Евросоюзом и США решила пересмотреть отношения с Грузией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

