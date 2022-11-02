Французы согласились с выводами России по «Северным потокам»

Читатели французской газеты Le Figaro не удивились заявлению России о причастности Британии к диверсиям на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Французы напомнили о «неловком» молчании датских и других следователей.

«И потом, задайте себе вопрос: кому выгодно это преступление? Ответ очевиден: англосаксам!», - написал один из читателей.

Другой пользователь отметил, что у Великобритании есть для этого технические возможности.

«Наказание для Европы?»: Россия обвинила Британию в подрыве «Северных потоков»

20 октября Минобороны РФ обвинило ВМС Британии в подрыве «Северных потоков».

В ведомстве заявили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный ПотокВеликобританияФранция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры