Французы согласились с выводами России по «Северным потокам»
Читатели французской газеты Le Figaro не удивились заявлению России о причастности Британии к диверсиям на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Французы напомнили о «неловком» молчании датских и других следователей.
«И потом, задайте себе вопрос: кому выгодно это преступление? Ответ очевиден: англосаксам!», - написал один из читателей.
Другой пользователь отметил, что у Великобритании есть для этого технические возможности.
20 октября Минобороны РФ обвинило ВМС Британии в подрыве «Северных потоков».
В ведомстве заявили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+5 252 / сут.
Умерли
390 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 308 / сут.
- Французы согласились с выводами России по «Северным потокам»
- В РПЦ призвали не унижать представителей ЛГБТ
- Япония выразила протест Северной Корее из-за пусков ракет
- Премьер Греции заявил, что не жалеет о санкциях против РФ, несмотря на снижение турпотока
- Во Франции призвали Россию продавать нефть задешево в обмен на страхование доставки
- Байден заявил, что стал президентом летом 2022 года
- Глава Минобороны Турции заявил о продолжении вывоза зерна с Украины
- В МИД назвали нерациональным запрет на въезд в Россию жителям западных стран
- В Южной Корее заявили о запуске КНДР не менее 10 ракет разных типов
- Россия ударила по Украине ракетами X-32
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru