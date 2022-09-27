Французы отключают отопление из-за подорожавшего газа
Жилищные товарищества во Франции стали отказываться от централизованного отопления домов из-за слишком высоких цен на газ, сообщает телеканал France TV.
Собственники одного из таких товариществ в Ницце, которые отвечают за бухгалтерию, уже обратились к жителям с просьбой обсудить тему отопления зимой. Из-за новых расценок жильцы отказываются покупать газ, так как не смогут за него заплатить. Один из собственников сообщил, что трата на отопление за год составит €7669, что многие французы считают очень большой суммой.
Собственники домов рассматривают вопрос о покупке индивидуальных электрических обогревателей.
Рост цен на газ и электроэнергию заставил жителей Германии экономить на обогреве жилья, однако это не спасло их от проживания в холодных квартирах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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