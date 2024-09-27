Французский миллиардер Ньель подтвердил, что помог Дурову после задержания
Владелец французской телекоммуникационной группы Iliad Ксавье Ньель в интервью телеканалу BFMTV подтвердил, что помог основателю Telegram Павлу Дурову после задержания.
По его словам, когда ему звонит попавший в «затруднительное положение друг», то он приходит на помощь.
«Я могу вам сказать, что, когда люди оказываются в тюрьме и у них появляются проблемы с законом, то обычно все друзья исчезают», — заключил французский миллиардер.
В чем именно заключалась его помощь Дурову Ньель не уточнил.
Ранее Дуров отказался от дипломатической помощи России и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Французский миллиардер Ньель подтвердил, что помог Дурову после задержания
- Британская актриса Мэгги Смит умерла на 90-м году жизни
- СМИ: В Китае продают пшеницу, на которой стоял Канье Уэст
- СМИ: Mercedes-Benz отзывает более 27 тысяч автомобилей из-за проблем с двигателем
- Поиск по видео «Яндекса» пополнился музыкальными клипами из «Яндекс Музыки»
- Собянин: Московские центральные диаметры продлят до четырех регионов
- Риелтор Горнова рассказала о проблемах с неоформленными в собственность домами
- Ипотечный стандарт ЦБ РФ начнет действовать с 1 января
- Собянин призвал москвичей пересаживаться на электромобили
- РКК получил более пяти тысяч заявок на поиск пропавших в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru