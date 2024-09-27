Французский миллиардер Ньель подтвердил, что помог Дурову после задержания

По его словам, когда ему звонит попавший в «затруднительное положение друг», то он приходит на помощь.

«Я могу вам сказать, что, когда люди оказываются в тюрьме и у них появляются проблемы с законом, то обычно все друзья исчезают», — заключил французский миллиардер.

В чем именно заключалась его помощь Дурову Ньель не уточнил.

Ранее Дуров отказался от дипломатической помощи России и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает RT.

