Французский миллиардер Ньель подтвердил, что помог Дурову после задержания

Владелец французской телекоммуникационной группы Iliad Ксавье Ньель в интервью телеканалу BFMTV подтвердил, что помог основателю Telegram Павлу Дурову после задержания.

Дуров пообещал раскрывать спецслужбам IP-адреса и телефоны нарушителей правил Telegram

По его словам, когда ему звонит попавший в «затруднительное положение друг», то он приходит на помощь.

«Я могу вам сказать, что, когда люди оказываются в тюрьме и у них появляются проблемы с законом, то обычно все друзья исчезают», — заключил французский миллиардер.

В чем именно заключалась его помощь Дурову Ньель не уточнил.

Ранее Дуров отказался от дипломатической помощи России и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает RT.

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ФОТО: Страница Павла Дурова в соцсети во "ВКонтакте"
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