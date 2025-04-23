Французские военные потребовали раскрыть данные об участии в конфликте на Украине

Группа, среди которой 26 генералов, потребовала вынести на парламентское голосование вопрос дальнейшего нахождения французских солдат на украинской территории. Открытое письмо направлено главам обеих палат парламента. Подписи поставили более 9 тысяч человек.

Они обращают внимание властей на появление сведений, касающихся присутствия французских военных на Украине, которые официально не подтверждались. Авторы послания требуют полностью раскрыть эти данные.

Также указываются на заявления президента Франции, касающиеся возможного размещения французских войск на Украине. Военные считают, что эта инициатива требует парламентского обсуждения.

Ранее стало известно, что военные Франции разрабатывают карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на случай столкновения НАТО и России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

