Французские охотники подверглись нападению 60 мигрантов с оружием и арматурой

В материале уточняется, что инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда трое охотников на уток и трехлетний ребенок находились в хижине. Мигранты арматурой и мачете разгромили стекла машин охотников, похитили личные вещи и разбили окна хижины.

О пострадавших не сообщается.

JDD пишет, что из-за предупреждения охотников полиция пресекла попытку мигрантов пересечь пролив Ла-Манш в сторону Великобритании, что послужило возможной причиной нападения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



