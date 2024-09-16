Французские охотники подверглись нападению 60 мигрантов с оружием и арматурой

Толпа из 60 мигрантов с мачете и арматурой напала на хижину охотников в коммуне Тардинген на севере Франции, об этом сообщило издание Le Journal du Dimanche (JDD).

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В материале уточняется, что инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда трое охотников на уток и трехлетний ребенок находились в хижине. Мигранты арматурой и мачете разгромили стекла машин охотников, похитили личные вещи и разбили окна хижины.

О пострадавших не сообщается.

JDD пишет, что из-за предупреждения охотников полиция пресекла попытку мигрантов пересечь пролив Ла-Манш в сторону Великобритании, что послужило возможной причиной нападения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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