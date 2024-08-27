«Получить доступ»: Лавров назвал причину задержания Дурова во Франции

Французские власти арестовали основателя Telegram Павла Дурова с целью получить доступ к кодам шифрования мессенджера. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дурову продлили срок задержания еще на 48 часов

По его мнению, Франция приняла такое решение «явно по чьему-то совету».

Он напомнил, что у российских властей также были «вопросы к Telegram», но исключительно в рамках правовых дел, рассматриваемых в соответствии с законом.

«Никогда ни о каких попытках ограничивать свободу Дурову или его команде речи даже не возникало», - подчеркнул Лавров.

Также министр добавил, что задержание Дурова доказало, что Telegram «по-настоящему защищён».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Дурову предъявлены в Франции серьёзные обвинения., которые требуют серьёзной доказательной базы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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