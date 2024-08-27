«Получить доступ»: Лавров назвал причину задержания Дурова во Франции

По его мнению, Франция приняла такое решение «явно по чьему-то совету».

Он напомнил, что у российских властей также были «вопросы к Telegram», но исключительно в рамках правовых дел, рассматриваемых в соответствии с законом.

«Никогда ни о каких попытках ограничивать свободу Дурову или его команде речи даже не возникало», - подчеркнул Лавров.

Также министр добавил, что задержание Дурова доказало, что Telegram «по-настоящему защищён».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Дурову предъявлены в Франции серьёзные обвинения., которые требуют серьёзной доказательной базы, сообщает RT.