«Получить доступ»: Лавров назвал причину задержания Дурова во Франции
Французские власти арестовали основателя Telegram Павла Дурова с целью получить доступ к кодам шифрования мессенджера. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его мнению, Франция приняла такое решение «явно по чьему-то совету».
Он напомнил, что у российских властей также были «вопросы к Telegram», но исключительно в рамках правовых дел, рассматриваемых в соответствии с законом.
«Никогда ни о каких попытках ограничивать свободу Дурову или его команде речи даже не возникало», - подчеркнул Лавров.
Также министр добавил, что задержание Дурова доказало, что Telegram «по-настоящему защищён».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Дурову предъявлены в Франции серьёзные обвинения., которые требуют серьёзной доказательной базы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru