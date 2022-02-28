Франция арестует имущество связанных с властями РФ россиян
Французские власти намерены установить всех россиян, имеющих имущество и вклады в банках страны, которые могут быть связаны с российскими властями, для внесения в санкционный список. Об этом объявил по итогам заседания Совета обороны и национальной безопасности Пятой республики министр финансов и экономики Брюно Ле Мэр.
По его словам, будут применены соответствующие юридические процедуры для ареста всего выявленного имущества таких лиц. Как уточнил глава Минфина, Франция составит исчерпывающий перечень имущества, принадлежащего гражданам РФ, подпавшим под санкциями. Речь, в частности, идёт о яхтах и автомобилях класса «люкс».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался за усиление экономических и финансовых санкций против России.
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