Франция заморозит цены на газ в течение всего 2022 года

Сославшись на экспертов премьер заявил, что снижение цен на газ будет происходить более медленными темпами, чем предполагалось ранее.

Согласно первоначальным планам, власти Франции в связи растущими ценами на энергоносители рассчитывали заморозить цены до апреля.

Как сообщалось ранее, Европейские предприятия могут начать закрываться в связи с резко подорожавшей энергией. О таких рисках предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента.

