Франция заморозит цены на газ в течение всего 2022 года
Глава кабмина Франции Жан Кастекс сообщил, что цены на газ в стране будут заморожены на протяжении всего 2022 года, сказал он в эфире телеканал TF 1.
Сославшись на экспертов премьер заявил, что снижение цен на газ будет происходить более медленными темпами, чем предполагалось ранее.
Согласно первоначальным планам, власти Франции в связи растущими ценами на энергоносители рассчитывали заморозить цены до апреля.
Как сообщалось ранее, Европейские предприятия могут начать закрываться в связи с резко подорожавшей энергией. О таких рисках предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента.
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