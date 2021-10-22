Франция заморозит цены на газ в течение всего 2022 года

Глава кабмина Франции Жан Кастекс сообщил, что цены на газ в стране будут заморожены на протяжении всего 2022 года, сказал он в эфире телеканал TF 1.

СМИ назвали условие России для увеличения поставок газа в Европу

Сославшись на экспертов премьер заявил, что снижение цен на газ будет происходить более медленными темпами, чем предполагалось ранее.

Согласно первоначальным планам, власти Франции в связи растущими ценами на энергоносители рассчитывали заморозить цены до апреля.

Как сообщалось ранее, Европейские предприятия могут начать закрываться в связи с резко подорожавшей энергией. О таких рисках предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:ГазФранция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры