СМИ назвали условие России для увеличения поставок газа в Европу

По данным агентства, Москва намерена получить одобрение Германии и Евросоюза на начало использования трубопровода в обмен на увеличение поставок топлива.

«Мы не можем прийти на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали», — заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Вице-спикер СФ подчеркнул, что Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам топлива.

Напомним, строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября. В октябре была проведена процедура заполнения первой нитки трубопровода техническим газом, пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются. Последним шагом на пути к запуску «Северного потока-2» остается окончательное разрешение от Германии. Ожидается, что на сертификацию трубопровода может уйти несколько месяцев.

