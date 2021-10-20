СМИ назвали условие России для увеличения поставок газа в Европу

России необходимы гарантии одобрения запуска газопровода «Северный поток-2», лишь в этом случае страна может нарастить поставки газа в Европу. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на близкие к Кремлю и компании «Газпром» источники.

В Еврокомиссии заявили, что Россия полностью выполняет контракты по поставкам газа

По данным агентства, Москва намерена получить одобрение Германии и Евросоюза на начало использования трубопровода в обмен на увеличение поставок топлива.

«Мы не можем прийти на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали», — заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Вице-спикер СФ подчеркнул, что Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам топлива.

Напомним, строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября. В октябре была проведена процедура заполнения первой нитки трубопровода техническим газом, пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются. Последним шагом на пути к запуску «Северного потока-2» остается окончательное разрешение от Германии. Ожидается, что на сертификацию трубопровода может уйти несколько месяцев.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Северный Поток-2ЕвропаРоссияГаз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры