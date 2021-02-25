Франция вводит санитарный контроль на границе с Германией

Франция заявила о готовности ввести новые ограничения на приграничных с Германией территориях из-за COVID-19, передает Reuters.

Правительство президента Франции Эммануэля Макрона пытается сдержать всплеск разновидностей коронавируса во французском регионе Мозель.

Теперь приграничные работники должны будут предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста, если пересекают границу не по рабочим вопросам.

В середине февраля правительство Германии приняло решение о возвращении пограничного контроля с Чехией, Словакией и частью Австрии. Власти страны объяснили это решение необходимостью борьбы с коронавирусом.







