Франция продлила режим самоизоляции до 11 мая

Президент Франции Иммануэль Макрон объявил о продлении режима самоизоляции в стране до 11 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеообращение президента к нации.

Предыдущий срок установленного режима самоизоляции заканчивается 15 апреля. По словам Макрона, смягчение мер в режиме самоизоляции на этот период не планируются.

Французский лидер отметил, что открытие школ, детских садов планируется с 11 мая. При этом любые массовые мероприятия будут под запретом как минимум до середины лета.

Границы Франции пока будут оставаться закрытыми для граждан всех неевропейских государств, уточнил Макрон.

