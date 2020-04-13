Франция продлила режим самоизоляции до 11 мая
Президент Франции Иммануэль Макрон объявил о продлении режима самоизоляции в стране до 11 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеообращение президента к нации.
Предыдущий срок установленного режима самоизоляции заканчивается 15 апреля. По словам Макрона, смягчение мер в режиме самоизоляции на этот период не планируются.
Французский лидер отметил, что открытие школ, детских садов планируется с 11 мая. При этом любые массовые мероприятия будут под запретом как минимум до середины лета.
Границы Франции пока будут оставаться закрытыми для граждан всех неевропейских государств, уточнил Макрон.
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