Франция пообещала передать Украине новейшие дроны-камикадзе
Франция в ближайшие недели передаст Украине новейшие беспилотники-камикадзе, заявил в интервью изданию Journal du Dimanche министр обороны республики Себастьян Лекорню.
По его словам, беспилотники находятся на стадии испытаний. Киев будет одним из первых, кто получит эти дроны, сказал глава ведомства.
Также Лекорню анонсировал начало строительства порохового завода в департаменте Дордонь. Это позволит довести производство снарядов для гаубиц Ceasar до 150 тысяч в год, уточнил министр обороны.
Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский 16 февраля подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Париж дополнительно предоставит Киеву военную помощь на три миллиарда евро, сообщает «Радиоточка НСН».
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