Франция пообещала передать Украине новейшие дроны-камикадзе

Франция в ближайшие недели передаст Украине новейшие беспилотники-камикадзе, заявил в интервью изданию Journal du Dimanche министр обороны республики Себастьян Лекорню.

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По его словам, беспилотники находятся на стадии испытаний. Киев будет одним из первых, кто получит эти дроны, сказал глава ведомства.

Также Лекорню анонсировал начало строительства порохового завода в департаменте Дордонь. Это позволит довести производство снарядов для гаубиц Ceasar до 150 тысяч в год, уточнил министр обороны.

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский 16 февраля подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Париж дополнительно предоставит Киеву военную помощь на три миллиарда евро, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаФранция

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