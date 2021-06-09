Франция отменила требование теста на COVID для въезда из стран ЕС
Франция отменила требование ПЦР-теста на коронавирус для въезда в страну для граждан стран-членов Евросоюза. Об этом сообщает «Интерфакс».
Новое правило вступают в силу с 9 июня.
Отмечается, что в зависимости от эпидемиологической ситуации страны поделены на 3 категории - «зеленую» (страны ЕС, Австралия, Южная Корея, Япония, Ливан, Сингапур, Новая Зеландия и Израиль) , «оранжевую» (США, Британия и РФ) и «красную» (Индия, несколько стран Латинской Америки) зоны.
Так, люди, планирующие въехать во Францию из стран «красной зоны» должны иметь для этого жизненно важную причину, ПЦР-тест, также для них предусмотрен карантин. Для путешествующих из государств «зеленой» зоны наливе ПЦР-теста не требуется.
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