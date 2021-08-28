Франция объявила о завершении операции по эвакуации из Афганистана
Франция завершила операцию по эвакуации дипломатов, граждан и сотрудничавших с представителями страны местных жителей из Афганистана. Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел и вооруженных сил Франции.
Как отметили в ведомствах, после подтверждения быстрого вывода сил США условия в аэропорту Кабула «больше не отвечают критериям безопасности». В связи с этим операция Франции по эвакуации завершилась в пятницу.
«Команда посольства Франции в Кабуле прибыла в Абу-Даби, откуда отправится во Францию. Наши дипломаты, военные, полицейские и все причастные госслужащие в Кабуле, Абу-Даби и Париже беспрестанно работают над эвакуацией граждан и предоставлением убежища тысячам человек, за что мы им благодарны», — цитирует заявление ТАСС.
По словам министра вооруженных сил Флоранс Парли и главы французского МИД Жан-Ива Ле Дриана, «Франция всегда будет поддерживать афганцев» и приложит все усилия для обеспечения защиты всех находящихся в опасности граждан.
С 15 августа силы Франции вывезли из Кабула 3 тысячи человек, около 2,7 тысячи из которых — афганцы. При этом еще до начала массовой эвакуации французами было вывезено 1,5 тысячи человек.
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