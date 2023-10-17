Франция намерена выслать склонных к радикальной идеологии россиян

Во французском МВД уточнили, что в этом списке 60 обладателей российского паспорта, у которых аннулирован вид на жительство.

«Из них 40 человек находятся в заключении, и 11 могут быть высланы», - указал глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Ранее официальный представитель МВД Германии Мемет Ата заявил, что участникам акций в поддержку ХАМАС будет грозить депортация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



