Франция намерена выслать склонных к радикальной идеологии россиян
Власти Франции намерены депортировать из страны граждан России, которые внесены в списки склонных к радикальной идеологии людей, сообщает Agence France Presse.
Во французском МВД уточнили, что в этом списке 60 обладателей российского паспорта, у которых аннулирован вид на жительство.
«Из них 40 человек находятся в заключении, и 11 могут быть высланы», - указал глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
Ранее официальный представитель МВД Германии Мемет Ата заявил, что участникам акций в поддержку ХАМАС будет грозить депортация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru