Франция начнет первую фазу вакцинации от COVID-19 в конце декабря

Власти Франции намерены начать первую фазу программы вакцинации в последнюю неделю декабря. Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс, пишет ТАСС. Он напомнил, что 21 декабря Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) должно принять решение по использованию вакцин.

«Мы рассчитываем, что в последнюю неделю декабря мы сможем начать первую фазу вакцинации во Франции», - заявил премьер-министр.