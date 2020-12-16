Франция начнет первую фазу вакцинации от COVID-19 в конце декабря

Власти Франции намерены начать первую фазу программы вакцинации в последнюю неделю декабря. Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс, пишет ТАСС. Он напомнил, что 21 декабря Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) должно принять решение по использованию вакцин.

«Мы рассчитываем, что в последнюю неделю декабря мы сможем начать первую фазу вакцинации во Франции», - заявил премьер-министр.

Глава Еврокомиссии назвала срок начала вакцинации от коронавируса

А ранее Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала условие завершения пандемии коронавируса. В своём Twitter она написала, что для этого необходимо, чтобы до провакцинировано было 70% населения. Кроме того, она призвала страны ЕС начать вакцинироваться от COVID-19 в один день, а именно 27 декабря.

Напомним, ранее с предложением начать прививочную кампанию в Европе в один день выступил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.


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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусФранция
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