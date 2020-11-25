Глава Еврокомиссии назвала срок начала вакцинации от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса в Европе могут начать в конце декабря, передает РИА Новости слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По ее словам, Еврокомиссия законтрактовала свыше 2 миллиардов доз вакцин у шести производителей, их начнут применять после того, как препараты пройдут все необходимые проверки и разрешения. Население ЕС – порядка 500 миллионов человек.

Во вторник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев этом в интервью каналу «Россия 24» заявил, что Германия может начать производство российской вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V». Также РФПИ ожидает прибытия делегации из Франции. Фонд также подал заявку на одобрение вакцины в Европейскую медицинскую ассоциацию, и продолжит деятельность в этом направлении.

Вакцина «Спутник V» стала первой в России и мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Препарат разработали специалисты центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Сейчас вакцина проходит стадию пострегистрационных испытаний.

Тем временем в России за сутки зафиксирован новый рекорд - от коронавируса умерло 507 человек, передает МИР 24.

