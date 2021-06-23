Франция добавила РФ в список стран с высокой степенью распространения COVID-19
Французское правительство добавило Россию в список стран с высоким риском распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя правительства республики Габриэля Атталя.
Ранее в среду в список были также добавлены Намибия и Сейшелы. Атталь напомнил, что во Франции у 10% зараженных выявлен мутация "Дельта", или индийский штамм коронавируса. Чиновник отметил, что в департаменте Ланды у 70% пациентов выявлен именно этот штамм.
Страны с высоким риском заражения коронавирусом не рекомендуются для посещения. Прибывающие во Францию из этих государств будут проходить карантин в обязательном порядке.
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