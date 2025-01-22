Fox обнародовал текст письма Байдена Трампу

Бывший президент США Джо Байден перед уходом из Овального кабинета оставил своему преемнику Дональду Трампу письмо с пожеланиями процветания и мира в годы его правления. Содержание документа привел телеканал Fox.

По данным телеканала, Байден написал, что надеется на благополучие страны и выразил пожелание, чтобы предстоящие четыре года стали временем стабильности. Он также отметил, что американский народ и мир ждут от президента уверенности перед историческими вызовами, и выразил надежду, что бог направит Трампа в его деятельности. Письмо датировано 20 января 2025 года.