Fox обнародовал текст письма Байдена Трампу
Бывший президент США Джо Байден перед уходом из Овального кабинета оставил своему преемнику Дональду Трампу письмо с пожеланиями процветания и мира в годы его правления. Содержание документа привел телеканал Fox.
По данным телеканала, Байден написал, что надеется на благополучие страны и выразил пожелание, чтобы предстоящие четыре года стали временем стабильности. Он также отметил, что американский народ и мир ждут от президента уверенности перед историческими вызовами, и выразил надежду, что бог направит Трампа в его деятельности. Письмо датировано 20 января 2025 года.
Сообщается, что послание обнаружили в столе Овального кабинета. Телеканал напомнил, что традиция оставлять письма преемникам существует в США с 1989 года, когда Рональд Рейган передал напутствие Джорджу Бушу-старшему.
В 2021 году республиканец также оставил послание Байдену, несмотря на то, что не признавал его победу. Тогда демократ назвал это письмо «великодушным», передает «Радиоточка НСН».
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