СМИ: Байден планирует оставить Трампу письмо перед уходом с поста
Покидающий пост президента Соединенных Штатов Джо Байден планирует оставить прощальное письмо избранному американскому лидеру Дональду Трампу, согласно сложившейся традиции. Об этом сообщил телеканал CNN.
Согласно данным, современная традиция предполагает, что уходящий глава государства оставляет новому лидеру письмо в Овальном кабинете. Отмечается, что Трамп также оставлял записку Байдену, когда покидал пост в 2021 году.
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Канал подчеркнул, что содержание послания так и не было раскрыто, однако источники называли письмо Трампа «очень щедрым».
Ранее Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Вашингтоне в канун инаугурации заявил, что намерен аннулировать все «глупые и радикальные» указы Джо Байдена. По его словам, это произойдет сразу после инаугурации, которая пройдет 20 января, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru