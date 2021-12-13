Фото из Мурманской области попало в список Time
Издание Timе включило в сотню лучших фотографий 2021 года снимок, сделанный в Териберке Мурманской области, сообщает телеканал «360».
Работа принадлежит Нанне Хайтманн из Германии, которая в апреле текущего года путешествовала по северным регионам России. Во время северного сияния перед девушкой с фотоаппаратом выбежала собака, которая и стала главной героиней фотографии.
Фотография в журнале подписана так: «собака вышла из темноты и остановилась на несколько секунд под северным сиянием, а затем снова исчезла в тундре».
Напомним, москвичка Татьяна Мерзлякова заняла первое место в конкурсе мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2021.
Снимок северного сияния, который россиянка сделала в феврале в Мурманской области на iPhone 12 Pro Max, был признан лучшим в категории «Путешествия».
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