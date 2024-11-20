Ford сократит 4 тысячи рабочих мест в Европе до 2027 года

Уточняется, что 2,9 тысячи сокращений придется на завод в немецком Кёльне. Всего на заводе в Германии трудятся 11,5 тысячи человек. Еще 800 рабочих мест сократят в Великобритании и 300 - в других европейских странах.

Напомним, в прошлом году Ford понес значительные убытки в сегменте производства легковых автомобилей.

Ранее стало известно, что автомобильный концерн Volkswagen AG (VAG) планирует закрыть как минимум три завода в Германии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

