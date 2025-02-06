Ford объяснил грядущее падение прибыли политикой Трампа
Автопроизводитель Ford Motor (второй по величине в США) предупредил о грядущем падении прибыли более чем на $2 млрд в 2025 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчетность компании.
В корпорации уточнили, что поводом для пессимистичных прогнозов послужила политика действующего американского лидера Дональда Трампа, в частности, его планы ввести тарифы на импорт из Канады и Мексики.
По словам финансового директора Ford Motor Шерри Хаус, прибыль компании до уплаты налогов без учета повышения пошлин составит не более $8,5 млрд, это на $1,7 млрд меньше, чем в прошлом году.
Она также указала на необходимость запуска новых Ford Expedition и Lincoln Navigrator — это повлечет за собой отсутствие дохода в первом полугодии 2025 года и снижение стоимости продукции на 2%.
В свою очередь генеральный директор Ford Джим Фарли отметил, что в случае введения в полной мере пошлин на импорт из Мексики и Канады в размере 25% и отмены федеральной поддержки электромобилей финансовые потери компании будут куда более существенными, корпорация вынуждена будет прибегнуть к увольнению персонала.
Акция автопроизводителя на фоне прозвучавших заявлений обрушились на 4,5% после закрытия основных торгов 5 февраля.
Ранее глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов заявил, что китайские автопроизводители выжидают момент, чтобы купить активы немецкого концерна Volkswagen дешевле, а в будущем наращивать свое присутствие на европейском континенте. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
- СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей
- Кобахидзе исключил возможность восстановления дипотношений Грузии с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru