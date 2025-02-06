Ford объяснил грядущее падение прибыли политикой Трампа

По словам финансового директора Ford Motor Шерри Хаус, прибыль компании до уплаты налогов без учета повышения пошлин составит не более $8,5 млрд, это на $1,7 млрд меньше, чем в прошлом году.

Она также указала на необходимость запуска новых Ford Expedition и Lincoln Navigrator — это повлечет за собой отсутствие дохода в первом полугодии 2025 года и снижение стоимости продукции на 2%.

В свою очередь генеральный директор Ford Джим Фарли отметил, что в случае введения в полной мере пошлин на импорт из Мексики и Канады в размере 25% и отмены федеральной поддержки электромобилей финансовые потери компании будут куда более существенными, корпорация вынуждена будет прибегнуть к увольнению персонала.

Акция автопроизводителя на фоне прозвучавших заявлений обрушились на 4,5% после закрытия основных торгов 5 февраля.

Ранее глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов заявил, что китайские автопроизводители выжидают момент, чтобы купить активы немецкого концерна Volkswagen дешевле, а в будущем наращивать свое присутствие на европейском континенте. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

