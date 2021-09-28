Илон Маск снова занял первое место в списке миллиардеров Forbes

Состояние главы Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов, сообщает Forbes.

По данным издания, американский бизнесмен за сутки разбогател на 3,8 миллиарда долларов, благодаря чему возглавил список богатейших людей мира с состоянием в 203,4 миллиарда долларов.

Второе место в списке Forbes занимает основатель Amazon Джефф Безос (197,7 миллиарда долларов), а третье - президент группы Louis Vuitton Moёt Hennessy Бернар Арно (175,8 миллиарда долларов).

Ранее компания Маска SpaceX запустила на орбиту космический корабль с полностью гражданским экипажем, сообщает Ura.ru. Все четыре места выкупил американский миллиардер Джаред Айзекмэн, компанию которому в полёте составили победители благотворительной лотереи.