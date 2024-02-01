Флорида направит батальон нацгвардии на помощь Техасу
Американский штат Флорида принял решение направить батальон нацгвардии в Техас для помощи на границе, сообщил губернатор Рон Десантис. Об этом пишет РИА Новости.
Десантис назвал ситуацию на южной границе США «вторжением». По его словам, нелегальную миграцию нужно остановить «раз и навсегда».
В Техас направится батальон нацгвардии Флориды численностью до тысячи человек. Им будут помогать добровольцы.
Губернатор уточнил, что нацгвардейцы будут помогать укреплять границу.
Ранее Верховный суд США постановил убрать проволочное заграждение в Техасе на границе с Мексикой. В ответ нацгвардия штата взяла под контроль несколько погранпереходов. Губернатор Техаса Грег Эббот объявил о готовности к конфликту с федеральными властями, напоминает «Радиоточка НСН».
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