Флорида направит батальон нацгвардии на помощь Техасу

Десантис назвал ситуацию на южной границе США «вторжением». По его словам, нелегальную миграцию нужно остановить «раз и навсегда».

В Техас направится батальон нацгвардии Флориды численностью до тысячи человек. Им будут помогать добровольцы.

Губернатор уточнил, что нацгвардейцы будут помогать укреплять границу.

Ранее Верховный суд США постановил убрать проволочное заграждение в Техасе на границе с Мексикой. В ответ нацгвардия штата взяла под контроль несколько погранпереходов. Губернатор Техаса Грег Эббот объявил о готовности к конфликту с федеральными властями, напоминает «Радиоточка НСН».

