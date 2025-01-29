Фицо: Зеленский хотел добиться поддержки членства Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский прислал главе правительства Словакии Роберту Фицо протокол не состоявшейся встречи, в котором говорилось, что он хочет получить гарантии членства в НАТО, сообщил в соцсетях словацкий премьер-министр.

Фицо заявил, что подписание мирного соглашения по Украине было сорвано Западом

«В этом протоколе было написано то, что будем делать для Украины, в том числе поддержим ее членство в НАТО. Газ там вообще не упоминался», — указал Фицо.

Ранее Фицо заявил, что угроза снять с России европейские санкции способна повлиять на позицию украинского лидера Владимира Зеленского касательно транзита газа через Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СловакияНАТОУкраинаВладимир Зеленский

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