Фицо: Зеленский хотел добиться поддержки членства Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский прислал главе правительства Словакии Роберту Фицо протокол не состоявшейся встречи, в котором говорилось, что он хочет получить гарантии членства в НАТО, сообщил в соцсетях словацкий премьер-министр.
«В этом протоколе было написано то, что будем делать для Украины, в том числе поддержим ее членство в НАТО. Газ там вообще не упоминался», — указал Фицо.
Ранее Фицо заявил, что угроза снять с России европейские санкции способна повлиять на позицию украинского лидера Владимира Зеленского касательно транзита газа через Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru