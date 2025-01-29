Фицо: Зеленский хотел добиться поддержки членства Украины в НАТО

«В этом протоколе было написано то, что будем делать для Украины, в том числе поддержим ее членство в НАТО. Газ там вообще не упоминался», — указал Фицо.

Ранее Фицо заявил, что угроза снять с России европейские санкции способна повлиять на позицию украинского лидера Владимира Зеленского касательно транзита газа через Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

