Фицо предположил, что удар по Брюсселю мог бы изменить позицию Европы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ракетный удар по Брюсселю мог бы заставить Европу пересмотреть свою политику в отношении вооруженного конфликта. Об этом сообщает портал Hlavny Dennik.
По данным издания, Фицо отметил, что некоторые члены Европейского парламента легко рассуждают о ракетах средней и большой дальности. Он предположил, что если бы одна такая ракета разрушила фонтан в Брюсселе, это могло бы помочь им осознать серьезность ситуации.
Глава правительства также подчеркнул, что в Европе вместо попыток прекратить конфликт слышны призывы к его продолжению.
Фицо ранее уже критиковал решение некоторых стран разрешить Киеву наносить удары по территории России с использованием западного оружия. По его мнению, такая политика свидетельствует о стремлении обострить конфликт, но Словакия не намерена вовлекаться в подобные военные действия, передает «Радиоточка НСН».
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