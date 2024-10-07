Фицо предположил, что удар по Брюсселю мог бы изменить позицию Европы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ракетный удар по Брюсселю мог бы заставить Европу пересмотреть свою политику в отношении вооруженного конфликта. Об этом сообщает портал Hlavny Dennik.

По данным издания, Фицо отметил, что некоторые члены Европейского парламента легко рассуждают о ракетах средней и большой дальности. Он предположил, что если бы одна такая ракета разрушила фонтан в Брюсселе, это могло бы помочь им осознать серьезность ситуации.