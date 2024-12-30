Фицо: Игнорирование ЕС решения Киева по газу приведёт к ответным мерам
Игнорирование Европейским союзом решения президента Украины Владимира Зеленского о прекращении транзита газа через украинскую территорию может привести к росту напряжённости и ответным мерам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства Словакии Роберта Фицо.
По его словам, согласие на односторонние действия украинского лидера является иррациональным и неправильным, что приведет к усугублению ситуации. Премьер отметил, что Зеленский объявил о прекращении транзита без предварительных консультаций с Евросоюзом.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не сможет оставить Украину без электричества из-за отказа обеспечивать транзит газа, так как Евросоюз оставит Словакию без денег, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
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