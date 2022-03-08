Fitch: долгосрочный рейтинг Белоруссии понижен

Международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что понижен долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте с «B» до «CCC», следует из релиза агентства.

Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до «B»

Отмечается, что это связано с рядом факторов, в том числе новыми возможными ограничительными мерами в отношении Минска.

Ранее Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги 32 банкам России. Об этом сообщается на сайте агентства.

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