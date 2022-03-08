Fitch: долгосрочный рейтинг Белоруссии понижен
8 марта 202204:35
Международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что понижен долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте с «B» до «CCC», следует из релиза агентства.
Отмечается, что это связано с рядом факторов, в том числе новыми возможными ограничительными мерами в отношении Минска.
Ранее Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги 32 банкам России. Об этом сообщается на сайте агентства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,0 млн+73 162 / сут.
Умерли
357 тыс.+668 / сут.
Выздоровели
14,7 млн+123 тыс. / сут.
- Fitch: долгосрочный рейтинг Белоруссии понижен
- Новак допустил зеркальный ответ на запрет «Северного потока-2»
- Кулеба обсудил с главой евродипломатии усиление антироссийских санкций
- YouTube удалил основной и резервный каналы Владимира Соловьева
- Два человека погибли в автоаварии в Подмосковье
- Небензя сообщил, почему Украина не дает гражданам уехать в Россию
- Вашингтон призвал Польшу помочь Украине боевыми самолетами
- Adidas приостановит работу в России
- Путин установил выплаты на детей до 16 лет
- Путин: солдаты-срочники не участвуют в военной операции на Украине
7 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru