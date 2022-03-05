Fitch понизило долгосрочные рейтинги 32 банкам России
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги 32 банкам России. Об этом сообщается на сайте агентства.
Рейтинговые действия последовали за понижением суверенного рейтинга России до «B»/RWN 2 марта 2022 года.
Санкции, введенные США и ЕС, оказывают значительное давление на профиль российских банков, подрывая их способность обслуживать обязательства в иностранной валюте, и в среднесрочной перспективе могут привести к значительному ослаблению финансового профиля кредиторов.
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