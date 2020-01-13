Финский суд отклонил иск Бориса Ротенберга к банкам
Окружной суд Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к финским банкам, обязав его оплатить судебные издержки в размере почти 530 тысяч евро, сообщает РИА Новости.
Ранее такое же решение по иску миллиардера вынес городской суд финской столицы. Апелляция Ротенберга рассматривалась коллегией из трех судей, они приняли решение единогласно.
Бизнесмен подал иски на несколько банков, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США. Ротенберг требовал, чтобы банки отказались от этих мер и выплатили ему компенсацию в размере 70 тысяч евро.
Юристы бизнесмена настаивают на том, что банки нарушают права их клиента, который является гражданином Финляндии. Они отмечали, что в случае отказа финских инстанций, будет подан иск в Европейский суд по правам человека, отмечает Ura.ru.
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