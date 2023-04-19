Финские власти отменили арест здания Российского центра науки и культуры

В Хельсинки сняли арест с земли и здания Российского центра науки и культуры (РЦНК), сообщил глава отдела республиканского управления по взысканию долгов Аки Виртанен. Его слова приводит телеканал YLE.

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Арест отменен по причине отсутствия оснований для изъятия собственности, объяснил чиновник. Хельсинки наложил ограничения из-за санкций ЕС против России, отметил он.

Земля ранее принадлежала СССР, затем перешла в собственность Российской Федерации. Соответствующее право подтверждено свидетельством.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил финской армии смертельную битву. По его словам, стороны могли бы выставить по 500 человек и сразиться в честном бою, передает «Радиоточка НСН».

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