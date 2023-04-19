Финские власти отменили арест здания Российского центра науки и культуры
В Хельсинки сняли арест с земли и здания Российского центра науки и культуры (РЦНК), сообщил глава отдела республиканского управления по взысканию долгов Аки Виртанен. Его слова приводит телеканал YLE.
Арест отменен по причине отсутствия оснований для изъятия собственности, объяснил чиновник. Хельсинки наложил ограничения из-за санкций ЕС против России, отметил он.
Земля ранее принадлежала СССР, затем перешла в собственность Российской Федерации. Соответствующее право подтверждено свидетельством.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил финской армии смертельную битву. По его словам, стороны могли бы выставить по 500 человек и сразиться в честном бою, передает «Радиоточка НСН».
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