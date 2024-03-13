Финские пограничники задержали нарушителя на границе с Россией

Нарушитель был задержан пограничниками Финляндии на юго-востоке страны. Об этом сообщает пресс-служба пограничной охраны республики.

В Финляндии предупредили об угрозе выдворения машин с номерами РФ с 16 марта

В сообщении уточняется, что инцидент произошел 12 марта в районе железнодорожного пропускного пункта «Вайниккала». Отмечается, что задержанный запросил убежище.

В настоящее время идёт расследование происшествия.

Ранее пограничная служба Финляндии предложила навсегда закрыть два КПП на границе с Россией: временные пункты пропуска «Париккала» и «Инари» в городе Лиекса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаРоссияФинляндия

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