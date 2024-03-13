Финские пограничники задержали нарушителя на границе с Россией
13 марта 202413:24
Нарушитель был задержан пограничниками Финляндии на юго-востоке страны. Об этом сообщает пресс-служба пограничной охраны республики.
В сообщении уточняется, что инцидент произошел 12 марта в районе железнодорожного пропускного пункта «Вайниккала». Отмечается, что задержанный запросил убежище.
В настоящее время идёт расследование происшествия.
Ранее пограничная служба Финляндии предложила навсегда закрыть два КПП на границе с Россией: временные пункты пропуска «Париккала» и «Инари» в городе Лиекса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru